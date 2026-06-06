Das narrative Roadtrip-RPG Ithaca wird Ende 2027 auf PC und Konsolen erscheinen

Im Rahmen der Day of the Devs-Sendung tauchte der Entwickler The Pixel Hunt auf, um einige Informationen zu seinem nächsten Projekt zu teilen, einem Indie-Spiel, das als "narratives Roadtrip-RPG über Klimaresistenz" gilt.

Bekannt als Ithaca, folgt dieses Spiel einer Umweltrechtsanwältin namens Penelope, die alles tut, um den Planeten zu retten. Das ist etwas ernster, als es klingen mag, denn offenbar hat Penelope jemanden als Geisel genommen, und nun verschiebt sich die Situation dazu, ob sie den von ihr in Gang gesetzten Plan vollendet oder ob sie während einer langen Fahrt nach Ithaka ihre Meinung ändert.

Da es sich um ein narratives RPG handelt, kannst du mit Entscheidungen rechnen, die die Geschichte beeinflussen und Penelopes Werte verändern, um ihre Persönlichkeit zu definieren, während Fertigkeitsprüfungen erscheinen, um zu bestimmen, wo du auf deiner weiteren Reise durch die prozedural generierten Landschaften auf dem Weg zu einem der sieben Endziele weiterkommen kannst.

Geplant, für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 irgendwann im letzten Quartal 2027 zu erscheinen, sehen Sie unten den Ankündigungstrailer für Ithaca.