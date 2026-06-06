Das narrative Abenteuerspiel Bub dreht sich ganz darum, Erinnerungen in Kunst zu verwandeln

Wir betrachten die Day of the Devs-Präsentationen jedes Jahr als einen der besten Orte, um Informationen zu einigen der einzigartigeren Indie-Titel zu finden, die auf PC und Konsolen erscheinen. Für 2026 und das Event nach dem Summer Game Fest ist dies ohne Zweifel der Fall, denn mitten in der Flut an Neuigkeiten wurden wir mit dem kommenden narrativen Abenteuer Bub des Entwicklers Paperfrog bekannt gemacht.

Bub ist ein kurzes Spiel, das ganz darauf abzielt, Erinnerungen in Kunst zu verwandeln. Im Kern ist es ein ziemlich schweres Spiel, da die Geschichte einem Künstler aus New York City folgt, bei dem Multiple Sklerose diagnostiziert wurde und nun alles tut, um seine Fähigkeiten einzusetzen, um so viel Kunst wie möglich zu schaffen, solange er noch kann.

Dazu gehört das Erstellen von Skulpturen und Malereien, Papierpuppen und Tuschzeichnungen, und das betreffende Kunstmedium verändert sich, während Bubs Reise durch seine Erinnerungen sich entfaltet. Und um das noch zu ergänzen, formt sich Bubs Kunst kollektiv zu einer Collage aus einzigartigen Texturen und Stop-Motion-Schichten, was zu etwas führt, das Paperfrog als "persönliche und einzigartige, analoge Kunstwerke, die eine lebendige, atmende Spielwelt erschaffen" betrachtet.

Wir wissen noch nicht, wann Bub auf dem PC erscheint, aber wenn der Tag kommt, wird uns gesagt, dass das Projekt etwa 90 bis 120 Minuten dauern wird. Unten kannst du eine Menge Bilder von Bub sehen.