Das Naked Gun-Reboot hat sich leicht verzögert

Wie bekannt ist, übernimmt Liam Neeson die Rolle des Officer Frank Drebin Jr. im bevorstehenden Neustart von Naked Gun. Der Film wird von Akiva Schaffer inszeniert und von Seth MacFarlane produziert. Zu den weiteren Schauspielern zählen Pamela Anderson, Kevin Durand, Danny Huston und Busta Rhymes.

Jetzt berichtet The Hollywood Reporter, dass sich der Film leicht verzögert hat, obwohl die Dreharbeiten im Juni dieses Jahres endeten. Statt wie geplant am 18. Juli 2025 zu debütieren, rückt der Premierentermin nun um zwei Wochen nach hinten auf den 1. August. Das dürfte aber nicht an einem Problem in der Produktion liegen, sondern eher, um den Film mit weniger Konkurrenz an diesem Tag in den Kinos besser zu positionieren.