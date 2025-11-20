Das nächste Videospiel, das seinen eigenen Film bekommt, ist friendslop pioneer Chained Together

Bevor es Peak, R.E.P.O. und Wohnmobil gab. Gibt es da schon? es gab Chained Together. Du und bis zu drei Freunde wart buchstäblich Chained Together und müsstest eine Parkour-Herausforderung abschließen, bei der ihr aus den Tiefen der Hölle zu den Toren des Himmels aufsteigen würdet.

Das Spiel erwies sich bei seiner Veröffentlichung 2024 als riesiger Erfolg und wird nun verfilmt. Wie Deadline berichtet, wird der Film von Anton produziert, der Firma hinter Greenland und Fuze, die sich mit Cory Todd Hughes und Adrian Speckert zusammenarbeitet, die das Projekt als Produzenten zusammenstellen werden.

"Chained Together ist eines dieser Spiele, die Spieler sofort ansprechen, wegen ihres Humors, seiner Herausforderung und seines Teamgeistes." sagten Hughes und Speckert in einer gemeinsamen Erklärung. "Als Produzenten könnten wir nicht begeisterter sein, mit Anton daran zu arbeiten. Wir sind der Meinung, dass sie der perfekte Partner für dieses Projekt sind, und wir glauben, dass das Konzept unendlich viel Spaß macht. Die kollaborative Natur des Spiels, die Abhängigkeit zwischen den Spielern Chained Together, schafft eine einzigartige Grundlage für filmisches Erzählen. Wir können es kaum erwarten, diesen Geist sowohl für Fans als auch für neue Zuschauer zum Leben zu erwecken."

Details zur Handlung und Veröffentlichung bleiben geheim, da dieser Film wahrscheinlich noch eine Weile entfernt ist.