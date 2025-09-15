Das nächste Update von Warhammer 40,000: Darktide erhält vor der Veröffentlichung einen kryptischen Teaser

HQ

Fatshark arbeitet immer hart daran, entweder Vermintide oder Darktide (normalerweise beide) zu aktualisieren, und nachdem wir einen Blick auf das Fest von Grimnir in der Alten Welt geworfen haben, sind wir nun bereit, ein neues Update in der düsteren fernen Zukunft über Bound by Duty zu erkunden, das am 23. September erscheint.

In dem kurzen, kryptischen Teaser unten sehen wir einige heruntergekommene massive mechanische Strukturen, und dann sehen wir einige Soldaten des ketzerischen Moebian 6th, die mit Flakwesten und Gewehren ausgerüstet sind. Wir sind uns nicht sicher, ob es sich bei diesem Update um eine neue Mission handelt oder ob wir etwas Experimentelleres sehen werden, wie bei der Einführung in die Mortis-Prüfungen Anfang des Jahres.

Etwas, das die Spieler im Trailer sofort angezogen hat, ist das Aussehen eines Plasma-Schützen-Gegners, der sich als eine neue Art von tödlichem Feind erweisen könnte, dem die Spieler begegnen werden, wenn sie versuchen, Tertium zu befreien. Schaut euch den Trailer unten selbst an und seht, was ihr sonst noch sehen könnt: