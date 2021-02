Das nächste Tomb Raider soll die alten und neuen Spiele miteinander verknüpfen

You're watching Werben

Es ist schon eine Weile her, dass Crystal Dynamics zuletzt über die Tomb-Raider-Spiele gesprochen hat, doch seitdem wir von der neuen Netflix-Serie erfahren haben, gibt es frische Infos. Der Manager Will Kerslake erklärte in einem Video, dass das nächste Spiel der Serie die aktuelle Reboot-Trilogie mit den älteren Spielen zusammenbringen wird:

"Wir haben große Ambitionen für die Zukunft von Tomb Raider. Unsere 'Ursprungs'-Trilogie aus dem Jahr 2013 erzählte die Geschichte von Laras frühen Tagen, als sie zu einer Überlebenden geschmiedet wurde - zu einer Heldin und [wie sie] letztendlich zum Tomb Raider wurde. Aber die Klassiker zeigen uns eine erfahrene und selbstbewusste Abenteurerin, die um die Welt reist, Geheimnisse enthüllt und oft allein gegen katastrophale Kräfte antritt."

"Wir stellen uns eine Zukunft von Tomb Raider vor, die sich nach diesen etablierten Abenteuern entfaltet. Wir erzählen Geschichten, die auf der Breite der Spiele von Core Design und Crystal Dynamics aufbauen, und arbeiten daran, diese Zeitlinien zu vereinheitlichen. Angesichts der umfangreichen Geschichte von Tomb Raider ist das keine leichte Aufgabe. Wir bitten [deshalb] um Geduld, während wir den Entwicklungsprozess durchlaufen. Wir haben keine Pläne für eine große Spielankündigung in naher Zukunft."

Shadow of the Tomb Raider aus dem Jahr 2018 war das letzte große Spiel der Reihe.

