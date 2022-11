Das nächste The Dark Pictures Spiel wurde bereits bestätigt

Für diejenigen, die hoffen oder sich fragen, ob Supermassive Games eine kleine Pause von The Dark Pictures Anthology einlegen würde, da The Devil in Me (das morgen erscheint) die erste Staffel des Spiels abschließen wird, werden überrascht sein zu hören, dass der erste Teil von Saison 2 bereits bestätigt wurde.

Wie am Ende von The Devil in Me (danke GamingBolt) erwähnt, wurde der nächste Titel der Serie bestätigt, und dieser wird The Dark Pictures: Directive 8020 heißen.

Wie der Trailer, der von Slimpy auf YouTube aufgenommen wurde, zeigt, wird dieses Spiel für ein Science-Fiction-Horrorerlebnis in den Weltraum gehen, bei dem sich die Besatzung eines Raumschiffs scheinbar plötzlich verändert hat und nun versucht, die anderen Besatzungsmitglieder zu töten.

Es gibt keine Notiz über das genaue Veröffentlichungsdatum für den kommenden Titel, und auch Supermassive Games hat das Projekt noch nicht offiziell angekündigt, aber wenn man bedenkt, dass dies seit einiger Zeit eine jährliche Serie ist, wäre es kein massiver Schock, wenn sich dies auf einen Start im Jahr 2023 vorbereiten würde.