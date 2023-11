Das nächste Starcraft wird vielleicht kein Strategiespiel

HQ

Es ist 13 Jahre her, dass Blizzard Starcraft II: Wings of Liberty veröffentlicht hat, und drei Jahre, seit der Support eingestellt wurde. Und leider ist kein neues Starcraft in Sicht und es gibt auch keine Gerüchte über eine Entwicklung.

Aber da Microsoft jetzt Activision Blizzard besitzt und Phil Spencer ein großer Fan des Franchise ist, haben viele Leute gehofft, dass seine Wiederbelebung tatsächlich in nicht allzu ferner Zukunft stattfinden könnte. Im Gespräch mit Bloomberg sprach der Präsident von Blizzard, Mike Ybarra, kurz darauf ein und sagte, dass er kein Team beauftragen wird, das Spiel zu entwickeln, sondern sie unterstützen wird, wenn es eine aufregende Vision mit viel Leidenschaft dahinter gibt:

"Ich sage nicht: 'Mach ein StarCraft-Spiel. Ich brauche jemanden, der die Vision und Leidenschaft hat, die mit der Idee einhergeht, und ich setze auf dieses Team."

Das bedeutet, dass er ziemlich offen für alle guten Ideen ist, und wenn wir das nächste Mal etwas von Starcraft sehen, wird es nicht unbedingt ein RTS sein. Ybarra erwähnte auch, dass er noch nicht weiß, wie sich Blizzard in der Xbox-Ära entwickeln wird, fügt aber hinzu, dass sie jetzt mehr Autonomie genießen als in vielen Jahren und dass die Entscheidungsfindung mit Phil Spencer schneller ist. Früher waren es " viele Entscheidungen in der Kette der Führungskräfte bei Activision, die alles verlangsamten", und jetzt hat Blizzard die Möglichkeit, " weniger Mainstream-Projekte" zu entwickeln.

Wir hätten sicherlich nichts gegen eine Wiederbelebung von Starcraft: Ghost, das 2006 abgesetzt wurde (obwohl es mit dem DLC Starcraft II: Nova Covert Ops ein kleines Revival bekam), aber ehrlich gesagt gibt es eine ganze Menge, was mit Starcraft in so ziemlich jedem Genre gemacht werden könnte.

Was wäre dein Traumprojekt für Starcraft?