Das nächste Splatfest von Splatoon 3 ändert sich je nachdem, wo du wohnst

Splatoon 3s nächstes Splatfest startet in ein paar Wochen. Wie bei früheren Splatfesten wird auch bei diesem neuen Wettbewerb die Spielerbasis in drei separate Gruppen aufgeteilt, die um die Vorherrschaft in dem zeitlich begrenzten Event kämpfen.

Zum ersten Mal wird die Auswahl deines Teams jedoch unterschiedlich sein, je nachdem, in welcher Region du dich befindest. Europa zum Beispiel stellt die Frage, welche Begrüßung Ihre erste Wahl ist, und bietet Ihnen die Wahl zwischen einem Händedruck, einem Fauststoß oder einer Umarmung. Japan hingegen zeigt einen leckeren Leckerbissen und fragt die Fans, wie sie ihn nennen.





Wir müssen noch sehen, wie die Splatfest-Teams für Nordamerika und Australien aussehen werden, aber es ist wahrscheinlich, dass sie die gleichen Optionen wie das europäische Publikum haben werden.

Welches Team werdet ihr wählen, wenn das nächste Splatfest am 18. November startet?