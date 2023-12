Das nächste Spiel von Starbreeze basiert auf Dungeons and Dragons

HQ

Der schwedische Entwickler Starbreeze kämpft nicht nur mit Payday 3, sondern hat auch große Pläne für die Zukunft. Dies wurde gestern bei der Enthüllung von Project Baxter, einem Multiplayer-Spiel, das auf Dungeons and Dragons basiert, bekannt gegeben . CEO Tobias Sjögren sagte folgendes über das Spiel:

"Es ist schwer, sich eine bessere Kombination als Dungeons & Dragons und Starbreeze vorzustellen - beide mit ihrer Grundlage auf kooperativen und Community-basierten Erlebnissen, 'Play it your way' und unendlichem Wiederspielwert. Bei der Suche nach potenziellen IPs für unsere zukünftigen Projekte"

"Dungeons & Dragons stand immer ganz oben auf unserer Liste und ich freue mich sehr, diese Lizenz bekannt zu geben. Ich möchte Wizards of the Coast dafür danken, dass sie ein so großartiger Partner sind. Die Entwicklung des Spiels ist in vollem Gange und wir freuen uns, im Jahr 2026 ein fantastisches Dungeons & Dragons-Action-Adventure zu liefern."

Genau wie die Payday-Serie ist dies ein Spiel, das auf dem GAAS-Modell basiert und geplant ist, im Jahr 2026 auf allen wichtigen Plattformen mit Crossplay veröffentlicht zu werden (zum Glück). Für alle fantasiehungrigen Menschen da draußen könnte es sich also lohnen, dies im Auge zu behalten!