Das nächste Spiel von Naughty Dog befindet sich seit 2020 in der Entwicklung

HQ

Wir wissen, dass Naughty Dog derzeit an mehreren neuen Spielprojekten arbeitet, auch nachdem The Last of Us Multiplayer Spiel abgesagt wurde, und die meisten Anzeichen deuten darauf hin, dass das nächste große Projekt eine völlig neue Marke sein wird. Darüber hinaus stellt sich heraus, dass sich das Spiel bereits seit über vier Jahren in der Entwicklung befindet.

Kürzlich nahm Neil Druckmann an einem Podcast mit Ken Levine und ein paar anderen teil (aus unerfindlichen Gründen ist die Sendung jetzt auf "Private" gestellt - aber es gibt Beweise auf Reddit, und hier sagt Druckmann, dass sie seit 2020 hart an dem Projekt arbeiten und dass er volle kreative Freiheit hat.

Das bedeutet, dass Sony keinen Rahmen dafür geschaffen hat, was Naughty Dog mit Druckmann an der Spitze tun kann und was nicht, aber er sagt während der Diskussion, dass es nicht an ihm liegt, wann es enthüllt wird - es liegt in der Verantwortung von Sony.

Nach vier Jahren Entwicklungszeit sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir tatsächlich etwas Konkretes zu sehen bekommen, oder was haltet ihr davon?