Das nächste Spiel des My Friend Pedro-Entwicklers ist so seltsam, wie man es erwarten würde

Die Leute von DeadToast Entertainment sind ziemlich bekannt dafür, seltsame, aber unvergessliche Indie-Videospiele zu entwickeln. Ihr letzter Titel war das hervorragende und actiongeladene My Friend Pedro, aber jetzt hat das Entwicklerteam seine bevorstehenden Bemühungen enthüllt, ein Spiel, von dem Sie jetzt tatsächlich einen Teil spielen können.

Es ist bekannt als Shotgun Cop Man und es ist ein Spiel, in dem es darum geht, in die Hölle zu gehen und Satan selbst festzunehmen und zu verhaften. Es wird als Präzisions-Plattformer beschrieben, bei dem es darum geht, "seine Waffen zu benutzen, um sich in den höllischen Landschaften der Hölle selbst zu bewegen - sich dabei von Ort zu Ort zu sprengen", also ziemlich My Friend Pedro -like, wenn alles gesagt und getan ist.

In der Ankündigung des Spiels wurde uns gesagt, dass es fünf einzigartige Waffentypen und 17 Levels zum Abschließen sowie einen Bosskampf bieten wird, wobei jedes der drei Levels auch einzigartige Herausforderungen bietet, sei es, alle Feinde zu töten, keinen Schaden zu erleiden oder das Level innerhalb eines Zeitlimits abzuschließen.

Während ihr euch den Ankündigungstrailer für Shotgun Cop Man unten ansehen könnt, könnt ihr jetzt auch zu Steam gehen, um eine Demo des Spiels herunterzuladen und viel von dem, was es zu bieten hat, selbst zu erleben. Was den Zeitpunkt der Veröffentlichung betrifft, so wurde uns nur gesagt, dass er später in diesem Jahr für PC und Switch erscheinen wird.