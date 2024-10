Das nächste Spiel der Dead Cells-Entwickler erscheint diesen Monat im Early Access

HQ

Seitdem Dead Cells seinen Entwicklungszyklus abgeschlossen hat, haben wir gesehen, wie die Entwickler Motion Twin und Evil Empire getrennte Wege gegangen sind. Letzteres hat sich das fantastische The Rogue Prince of Persia ausgedacht, das im Early Access kontinuierlich verbessert wird, und jetzt ist ersteres bereit, auch sein nächstes Projekt zu starten.

Das Spiel, das unter dem Namen Windblown bekannt ist, wird nach einer Enthüllung vor einiger Zeit noch in diesem Monat als Early-Access-Projekt starten und debütieren. In einem neuen Trailer wurde uns mitgeteilt, dass die Veröffentlichung für den 24. Oktober geplant ist und dass es ab dem 14. Oktober eine Einzelspieler-Demo geben wird, in die ihr im Rahmen des Steam Next Fest -Verfahrens einsteigen könnt, in der der Fortschritt in die Early-Access-Veröffentlichung übernommen wird.

Gemäß dem, was Windblown ist, wurde uns gesagt, dass es sich um ein "blitzschnelles Action-Roguelite für 1-3 Spieler" handelt, bei dem es darum geht, "die Kräfte gefallener Krieger zu absorbieren und den lästigen Wächtern, die sich dir in den Weg stellen, ein totales Blutbad zu bereiten!"

Seht euch den Early-Access-Trailer unten an.