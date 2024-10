Das nächste Projekt von Bloober Team ist eine verdrehte Zeitreisegeschichte, die im postapokalyptischen Polen der 1980er Jahre spielt

Bloober Team ist heutzutage ein sehr geschäftiges und heißes Gut. Der polnische Entwickler hat sich zu einem führenden Unternehmen im Horrorbereich entwickelt, und das alles nach einem großartigen Lauf, bei dem Layers of Fear, The Observer, The Medium und die Silent Hill 2 Remake angekommen sind und die Fans umgehauen haben. Aus diesem Grund sollten Sie den heutigen Nachrichten Aufmerksamkeit schenken.

Bloober Team hat auf der Xbox Partner Preview sein nächstes Projekt bekannt gegeben. Dieses Spiel mit dem Namen Cronos: The New Dawn gilt als Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel, das für PC, PS5 und Xbox Series X/S entwickelt wird und 2025 erscheinen soll.

Gemäß der Prämisse und der Handlung wird uns gesagt, dass es sich um "eine verdrehte Zeitreisegeschichte handelt, die in einer gnadenlosen postapokalyptischen Zukunft im Polen der 1980er Jahre spielt" und dass "die Spieler in die Rolle eines Reisenden schlüpfen, eines Agenten des rätselhaften Kollektivs mit der Mission, ausgewählte Menschen, die die Apokalypse nicht überlebt haben, aus der Vergangenheit zu holen".

Bloober Team fügt hinzu, dass "die Spieler ein tödliches Ödland überleben müssen, das durch ein kataklysmisches Ereignis namens The Change entstanden ist, das mit monströsen Abscheulichkeiten gefüllt ist, die die Kampffähigkeiten der Spieler herausfordern werden, um die Mission des Kollektivs zu erfüllen."

In Anbetracht der jüngsten Ankündigung haben wir neben 2025 noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber zweifellos werden wir in den kommenden Monaten mehr über das Spiel erfahren.