Das nächste Projekt des "Art of Rally"-Entwicklers erkundet die goldene Ära des Open-Wheel-Rennsports

Es besteht eine sehr reale Chance, dass Sie Funselektor Labs ' Art of Rally gespielt haben, da das Spiel auf einer Vielzahl von Plattformen und Abonnementdiensten verfügbar ist und auch mehrmals als kostenloses Spiel auf dem Epic Games Store verschenkt wurde. Wenn Sie diesen Titel also gespielt haben und gespannt waren, was die Zukunft für den Entwickler bereithalten könnte, haben wir eine gute Nachricht für Sie: Es geht um mehr Rennen.

Zugegeben, das kommende Golden Lap, wie das Spiel genannt wird, wird nicht ganz wie Art of Rally sein, da es sich eher um ein Simulationsspiel handelt, bei dem die Spieler als Teamchef ein Formel-Rennteam in der goldenen Ära des Open-Wheel-Rennsports beaufsichtigen müssen. Denken Sie an F1 Manager, aber in den 70er bis 90er Jahren und ohne so viele Statistiken und zusätzliche Telemetrie und Daten, die Ihre Entscheidungen leiten. Es gibt immer noch viele Daten, wohlgemerkt, und Sie müssen Ihrem Fahrer sagen, wann er an die Box kommen soll, wichtige Entscheidungen treffen, die sich auf die Moral des Fahrers und den Ausgang eines Rennens auswirken können, das Chassis an die aktuelle Situation anpassen und vieles mehr.

Unten könnt ihr ein bisschen Golden Lap in Aktion sehen, denn das Spiel soll irgendwann in diesem Jahr auf dem PC erscheinen.