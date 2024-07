Das nächste Like a Dragon-Spiel wird auf der Tokyo Game Show angekündigt

HQ

Anfang des Monats haben wir berichtet, dass Ryu ga Gotoku Studio gesagt haben, dass wir von ihrem nächsten Spiel in der Like a Dragon -Serie überrascht sein werden. Konkret sagte ein Vertreter:

"Wir können Ihnen nicht sagen, um was für eine Art von Spiel es sich handelt, aber ich kann Ihnen sagen, Sie werden überrascht sein."

Jetzt wissen wir, wann wir überrascht sein werden, denn in einem neuen Livestream (via VGC) verrät das Studio nun, dass das nächste Spiel der Serie am Tokyo Game Show angekündigt wird. Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass dies nicht automatisch eine Fortsetzung ihres neuesten Spiels, dem gefeierten Like a Dragon: Infinite Wealth, bedeutet, da das Studio auch die Judgment -Serie hat und wiederholt aktualisierte Versionen seiner älteren Titel veröffentlicht hat.

Nichts davon klingt jedoch besonders überraschend, also vermuten wir, dass es sich um etwas völlig Neues handelt. Warum nicht die Like a Dragon -Serie als Strategiespiel erleben, oder vielleicht ist es das Dondoko Island -Minispiel, das jetzt ein vollwertiger Animal Crossing -Anwärter sein wird?

Die Tokyo Game Show findet vom 26. bis 29. September in Tokio (duh!) statt, und wir werden wie gewohnt über die gesamte Action berichten.