Das nächste Kapitel der "Meine Zeit bei"-Reihe führt uns in den entzückenden Evershine

Wir haben uns daran gewöhnt, eine recht vertraute Formel zu erwarten, wenn es um die My Time at -Serie geht. Nach My Time at Portia und My Time at Sandrock ist Pathea Games zum Synonym für die Entwicklung und Bereitstellung von charmanten und süßen Lebenssimulationsspielen geworden, die den Spielern wirklich viel Handlungsspielraum und Entscheidungen in die Hände legen. Das wird sich anscheinend für das nächste Kapitel der Serie ein wenig ändern.

Dieses Spiel, das als My Time at Evershine bekannt ist, soll bereits am 24. September als Kickstarter -Projekt veröffentlicht werden, bevor es schließlich eine breitere Veröffentlichung erhält, die ähnlich wie Sandrock schließlich in einen 1.0-Build übergehen wird.

Was dieses Spiel betrifft, so wird es einen neuen storybasierten Kampagnenansatz bieten, bei dem die Spieler die Pflicht eines Gouverneurs einer Siedlung außerhalb des Free Cities übernehmen und die Duvos Empire überblicken. Die Idee wird sein , "Siedler zu rekrutieren, Infrastruktur aufzubauen, die Wildnis zu zähmen und dein Volk dazu zu führen, eine neue idyllische Festung für die Allianz zu errichten, die mit bezaubernden Charakteren und unvergesslichen Geschichten gefüllt ist."

Der Hauptunterschied wird darin bestehen, dass My Time at Evershine einen definierteren Antagonisten haben wird, eine neue Art Direction, die darauf abzielt, schöner und realistischer zu sein, vollständige Multiplayer-Koop-Unterstützung für bis zu vier Spieler, eine tiefere gesellschaftliche Kontrollsuite, die es dem Spieler ermöglicht, NPCs zu befehlen, die alltäglichen Aufgaben zu erledigen, die sie vermeiden möchten, bessere und komplexere Beziehungen und volle Mod-Unterstützung, die sich sowohl auf den Einzel- als auch auf den Mehrspielermodus auswirken kann.

Es gibt zwar kein Wort darüber, wie lange Pathea My Time at Evershine als Kickstarter -Projekt beibehalten wird, aber Creative Director Zifei Wu hat erklärt: "Meine Zeit bei Sandrock hat viel gekostet, etwa 12 Millionen Dollar pro Los, und wir gehen davon aus, dass das Budget von Evershine auch irgendwo im Bereich liegen wird." Das dient also wahrscheinlich als Skizze.

My Time at Evershine wird schließlich für PC, PS5, Xbox Series und "zukünftige Nintendo-Plattformen, die noch angekündigt werden müssen" erscheinen. Erwarten Sie in den kommenden Monaten weitere Informationen zum Spiel, und bis diese enthüllt werden, sehen Sie sich den Enthüllungstrailer unten an.