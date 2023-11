Das nächste große Update von Cult of the Lamb ist für Anfang 2024 geplant

HQ

Massive Monster hat angekündigt, dass es Cult of the Lamb nächstes Jahr mit einem brandneuen großen Inhaltsupdate erweitern wird. Das Update, das für alle Spieler völlig kostenlos verfügbar ist, wird als Sins of the Flesh bekannt sein und verspricht, neue Funktionen, Geschichten und mehr zu bringen, wenn es Anfang 2024 erscheint.

Uns wurde gesagt, dass wir in den nächsten Wochen mehr über Sins of the Flesh hören können, also haltet es vielleicht für reif, Teil der kommenden The Game Awards zu sein, wenn diese am 8. Dezember für uns in Großbritannien und Europa stattfinden.

Ansonsten ist Massive Monster Teil des Steam Autumn Sale, was bedeutet, dass Sie jetzt auf die Plattform gehen können, um Cult of the Lamb für 40% Rabatt auf den regulären Preis zu erhalten.

Was erhoffst du dir von Sins of the Flesh?