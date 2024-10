Das nächste Crossover von For Honor wird sich um eine beliebte Bungie-Sci-Fi-Serie drehen

HQ

In einer ziemlich überraschenden Entwicklung werden Ubisoft und Bungie erneut zusammenarbeiten, um einige ihrer größten und beliebtesten Marken zu überkreuzen. Dieses Mal wird Ubisoft Cosmetics jedoch nicht auf Destiny 2 kommen, da stattdessen das Gegenteil passieren wird, da For Honor durch Destiny 2 Gegenstände verstärkt wird.

Die vollständige Enthüllung für dieses Event ist für den 23. Oktober um 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MESZ versprochen, aber die Social-Media-Kanäle von Destiny 2 enthüllen trotzdem eine Menge Informationen.

Uns wurde gesagt, dass diese Überschneidung in Form eines Light of the Guardians Halloween -Ereignisses in For Honor stattfinden wird, das zwischen dem 24. Oktober und dem 14. November läuft. Es wird den Spielern ermöglichen, "ihren Lieblingskrieger mit Ausrüstung auszustatten, die direkt aus der letzten Stadt geliefert wurde".

Es ist unklar, ob dieses Crossover in beide Richtungen mit For Honor Ausrüstung in Destiny 2 funktionieren wird, aber wenn man bedenkt, dass Ubisoft in der Vergangenheit Assassin's Creed Kosmetika in Bungies Titel eingebaut hat, könnte dies sein, dass Ubisoft von diesem früheren Crossover profitiert.