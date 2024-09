Das nächste Biom von Minecraft wird nicht sehr lustig oder landschaftlich reizvoll sein

HQ

Während der ersten überarbeiteten Minecraft Live -Show, die am Wochenende stattfand, konnten wir sehen, was als nächstes für die blockige Welt ansteht. Die größte Enthüllung, die für die Zukunft von Mojangs Titan geplant war, war, dass das nächste Biom uns in einen Teil der Welt führen wird, der alles andere als glücklich, lebendig und landschaftlich reizvoll ist.

Dieses Biom, das als The Pale Garden bekannt ist, hat eine gruseligere und beunruhigendere Atmosphäre, was es zu einer perfekten Ankündigung kurz vor dem Halloween-Monat macht. Mojang erzählt uns von diesem neuen Biom und fügt hinzu:

"Tagsüber ist der bleiche Garten friedlich, aber wenn die Nacht hereinbricht, nimmt das Biom eine unheimliche Stimmung an. Und dieses gruselige Gefühl könnte sich in Angst verwandeln, wenn man dem Knarren begegnet!"

Hier stellt uns Mojang auch den nächsten Mob vor, der sich Minecraft anschließt, uns wird gesagt, dass er als The Creaking bekannt sein wird, und wie er sich verhalten wird, fügt der Entwickler hinzu:

"Trauen Sie sich, diesen feindlichen Mob anzusehen, und er wird an Ort und Stelle einfrieren. Wenn du ihn direkt angreifst, haben deine Hiebe keine Wirkung. Sie müssen nach seinem knarrenden Herzblock suchen, um eine Überlebenschance zu haben."

Es ist unklar, wann The Pale Garden und The Creaking in Minecraft eintreffen werden.