Das nächste Battlefield wird vor April 2026 veröffentlicht

HQ

Erst neulich haben wir endlich das erste echte Lebenszeichen vom nächsten Battlefield bekommen, einem Spiel, das als extrem wichtig für die Zukunft der Serie gilt, nachdem Battlefield V und vor allem Battlefield 2042 die eigenen Verkaufsziele von EA ziemlich stark verfehlt haben.

Für diejenigen, die das Spiel als Erste ausprobieren möchten, ist es wichtig, ihr Interesse bei Battlefield Labs zu bekunden, aber wir gehen davon aus, dass im Laufe des Jahres auch einige Betas laufen werden. Und dann ist es wahrscheinlich Zeit für die Veröffentlichung. Woher wissen wir das also?

Nun, EA-Chef Andrew Wilson sagt im Zusammenhang mit dem Quartalsbericht des Unternehmens, dass das nächste Battlefield im Laufe des Geschäftsjahres 2026 – das am 31. März 2026 endet – auf den Markt kommen wird.

Wir können davon ausgehen, dass das diesjährige Call of Duty wie in den letzten Jahren Ende Oktober an den Start gehen wird, und es stellt sich die Frage, ob Battlefield in diesem Zusammenhang veröffentlicht wird, oder ob EA bis später in der Weihnachtszeit, oder Anfang 2026 warten will. Was denkst du?