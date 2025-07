Das nächste Battlefield soll bis Ende des Monats enthüllt werden

HQ

Es scheint, als könnten wir mit den Fingern anfangen, die Tage bis zum nächsten Battlefield zu zählen. Ein neues, durchgesickertes Bild zeigt, dass Inhaltspakete verteilt und an Influencer übergeben werden, und das alles vor einem vermeintlichen Großereignis, das Ende Juli stattfindet.

Diese Information stammt von X-Benutzer rivaLxfactor, der den Schnipsel dieser Pakete zeigt und dann in einem zweiten Beitrag weiter ausführt, dass ab dem 29. Juli ein dreitägiges Event stattfindet, bei dem "Battlefield 6 enthüllt wird, Entwickler in einem etwas festen Format interviewt werden und das Spiel mit Content-Erstellern vorgestellt wird".

Dies deckt sich mit dem vorherigen Bericht, dass das Spiel noch in diesem Sommer enthüllt wird und dass das Spiel selbst in diesem Geschäftsjahr, also vor April 2026, auf den Markt kommen wird. Diese Art von Setup scheint ähnlich zu sein, wie Activision letztes Jahr mit Call of Duty: Black Ops 6 umgegangen ist, als Presse und Influencer im August an einer CoD Next -Veranstaltung teilnahmen, bevor das Spiel im Oktober veröffentlicht wurde. Vielleicht bedeutet dieses Battlefield Event, dass wir damit rechnen sollten, dass der erwartete Shooter irgendwann in diesem Herbst erscheinen wird...