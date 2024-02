Das nächste Battlefield erscheint frühestens im Frühjahr 2025

HQ

In einem kürzlich veröffentlichten Earnings Call, in dem EA über das vergangene Geschäftsjahr sprach und einen Ausblick auf die Zukunft gab, äußerte sich Stuart Canfield, Chief Financial Officer von EA, zum Geschäftsjahr 2025, d. h. dem Zeitraum, der im April 2025 beginnt und bis März 2026 dauert.

Hier sagte er: "Mit Blick über das Geschäftsjahr 2025 hinaus erwarten wir, dass sich unser Nettobuchungswachstum in den nächsten Jahren beschleunigen wird, unterstützt durch unser Portfolio an branchenführendem geistigem Eigentum. Das wachsende Wachstum innerhalb unserer Kernsport-Franchises, neue Inhalte und ansprechende Erlebnisse in unseren riesigen Online-Communities sowie ikonische Neuerscheinungen wie Battlefield, Sims und andere in Entwicklung befindliche Titel bilden den Wendepunkt, der das Wachstum der Nettobuchungen ankurbelt und die zugrunde liegende Rentabilität steigert."

Laut Canfield werden wir zwischen 14 und 25 Monaten auf ein neues Battlefield warten müssen. Es wurde bereits gemunkelt, dass es sich um ein Reboot mit der realistischsten Zerstörung aller Zeiten handelt, und aufgrund dieser Informationen können wir nur davon ausgehen, dass sie alle Zeit brauchen, die sie bekommen können. Nicht zuletzt in Anbetracht der Kritik, die die neueste Installation einstecken musste.