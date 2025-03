Das nächste Batman-Spiel ist anscheinend auf dem Weg für PlayStation 6 und Xbox Next

Schon während der Entwicklung von Suicide Squad: Kill the Justice League war offensichtlich, dass etwas nicht stimmte, als sich einer nach dem anderen aus Rocksteadys (Batman: Arkham-Serie) dazu entschied, auszusteigen. Und tatsächlich, Suicide Squad: Kill the Justice League schlug ein wie ein veganes Restaurant bei einem BBQ-Kochwettbewerb in Texas.

In letzter Zeit gab es jedoch klare Anzeichen in den Stellenangeboten, die darauf hindeuten, dass sie endlich eine vernünftige Entscheidung getroffen und sich entschieden haben, in das Batman-Universum zurückzukehren. Nun hat eine weitere Stellenausschreibung die Aufmerksamkeit von Hazzadorgamin auf sich gezogen (via Bluesky) und diese enthüllt etwas sehr Interessantes, nämlich dass das Spiel auf PlayStation 6 und Xbox Next zu kommen scheint.

Genauer gesagt können wir lesen, dass Batmans Abenteuer "für PS5, Xbox Series und die nächste Konsolengeneration erscheinen werden". Wenn man bedenkt, dass es heute etwa fünf Jahre dauert, ein großes Spiel zu machen, scheint eine Premiere im Jahr 2030 durchaus vernünftig und es gibt wahrscheinlich nur wenige von uns, die nicht glauben, dass die nächste Generation bis dahin in vollem Gange ist.

Das heißt, es ist nicht besonders überraschend, aber es ist interessant und es ist eines der ersten Male, dass wir offiziell von der aktiven Entwicklung einer neuen Konsolengeneration hören.