Das nächste Assassin's Creed muss nicht in China spielen

Zuletzt gab es widersprüchliche Berichte darüber, wohin es Ubisoft mit ihrem nächsten Assassin's Creed treiben könnte (ein Gedanke, mit dem wir uns vor einiger Zeit ebenfalls beschäftigt haben). Das Spiel könnte uns womöglich schon im nächsten Jahr erwarten, doch bislang haben wir noch keine Details erhalten. Einige Gerüchte vermuten, dass es uns nach Skandinavien verschlägt, doch kürzlich sind vermehrt Berichte aufgetaucht, die ein asiatisches Flair im chinesischen Reich der drei Könige vorschlagen.

Diese seien jedoch falsch, stellt der Analyst Daniel Ahmad auf Twitter klar. Diese Gerüchte gehen aus einem chinesischen Interview mit CEO Yves Guillemot zurück, in dem der Geschäftsführer lediglich sein Interesse an einem solchen Setting bekundete. Seine Kommentare seien in westlichen Medien aus dem Zusammenhang gerissen worden, aktuell gibt es demnach keine verifizierbaren Hinweise auf eine mögliche Richtung des nächsten Spiels. Was glaubt ihr, wohin es die Assassinen 2020 führen wird?