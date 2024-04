Das nächste animierte Netflix-Abenteuer erkundet die Härte und Brutalität von Ruhm und Ruhm

Netflix hat den Trailer für sein kommendes Animationsabenteuer Thelma the Unicorn enthüllt. In diesem Film führt Brittany Howard die Besetzung als kleines Pony an, das sich in einem Moment des Schicksals in ein Einhorn verwandelt, in dem sie bald in ein Leben voller Ruhm und Starruhm verwickelt wird, was mit einem erheblichen persönlichen Preis verbunden ist.

Der Film wird unter anderem auch mit Will Forte und Zach Galifianakis in den Hauptrollen zu sehen sein und wird bereits nächsten Monat, am 17. Mai 2024, in die Kinos kommen. Zweifellos wird dies ein idealer Film sein, um sich mit ein paar Jugendlichen hinzusetzen und ihn anzusehen, und um zu sehen, ob das der Fall sein wird, können Sie sich den Trailer zu Thelma the Unicorn unten ansehen.