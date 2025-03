Das nächste Album von Will Smith erscheint Ende März

HQ

Es gibt eine Reihe von Schauspielern und Musikern, die über ihre ursprüngliche Branche hinausgehen und in die andere übergehen, wobei große Namen wie Lady Gaga eines der jüngsten Beispiele sind. Aber es gibt auch eine Reihe anderer Namen, wie Will Smith, der zwar vor allem für seine Schauspiel-Credits bekannt ist, aber auch ein veröffentlichter Rapper ist.

In diesem Zusammenhang hat Smith angekündigt, dass er nach einer 20-jährigen Pause vom Musikmachen bald in die Branche zurückkehren wird, um sein nächstes Album zu veröffentlichen, ein Projekt namens Based On A True Story. Das Album wird 14 Songs enthalten, darunter auch einige Kollaborationen, unter anderem mit Big Sean und Teyana Taylor, und wann es auf den Markt kommen wird, hat Smith kürzlich auf seinem Instagram-Account genau bestätigt.

Der Bad Boys -Star merkte an, dass das Album am 28. März seinen großen Auftritt in der Welt haben wird. Die genaue Art der Veröffentlichung ist noch unklar, aber wir erwarten, dass sie auf Streaming-Plattformen erscheinen wird.

Über das Album sagte Smith: "Es ist OFFIZIELL!! Mein neues Album "Based On A True Story" erscheint am 28. März. VIERZEHN TAGE!! Klicken Sie auf diesen Presave. Ich arbeite seit einer Minute an diesem Projekt und es juckt mich in den Fingern, es euch allen zu zeigen."

