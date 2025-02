Das "Musou"-Genre feiert ein starkes Comeback: Dynasty Warriors Origins überschreitet die Marke von 1 Million verkauften Exemplaren

HQ

Es ist ein Tag des Feierns bei Omega Force und dem Publisher Koei Tecmo. Heute gaben beide Unternehmen bekannt, dass ihr neuester "Musou"-Action-Titel Dynasty Warriors: Origins die Marke von einer Million verkauften Exemplaren überschritten hat, wobei die Demo ebenfalls zwei Millionen Downloads erreicht hat. Die Verkäufe von Dynasty Warriors sind die Summe der physischen und digitalen Kopien auf allen Plattformen, auf denen das Spiel veröffentlicht wurde (PC, PS5 und Xbox Series).

Die Geschichte von Dynasty Warriors Origins ist zwar nicht neu in der Serie, bietet aber eine tiefere und detailliertere Interpretation von The Romance of the Three Kingdoms, einer turbulenten Periode in der chinesischen Geschichte vor fast 2.000 Jahren, in einer Geschichte, die sich zwischen Mythen und dokumentierter Geschichte bewegt.

In Origins werden wir in der Lage sein, zu wählen, welchem Königreich wir unsere Treue anbieten, den Lauf der Geschichte zu gestalten, sowie uns an den zahlreichsten Schlachten in der Spielegeschichte zu beteiligen, mit Tausenden von Charakteren auf dem Bildschirm, die koordiniert und kohärent handeln, den Befehlen ihrer Vorgesetzten folgen und komplexe Taktiken ausführen, ohne jedoch den "Musou"-Geist (was als "einer gegen tausend" übersetzt werden kann) zu verlieren.

