Das Multiversum vereint sich, um Doom in Avengers: Doomsday entgegenzutreten

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Black Panther, Fantastic Four, Thor, Black Widow, X-Men... es wäre ein Wunder, wenn sie alle heil gegen Doctor Doom in Avengers: Doomsday herauskommen. Wir alle wissen, dass wir seit Avengers: Endgame – und abgesehen von ein paar einzelnen Film- und TV-Folgen – fast sieben Jahre lang im Dunkeln im Marvel Cinematic Universe tappen. Es ist Zeit, zu epischen Ensemble-Epen mit einer mutigen Aussage für das Genre zurückzukehren.

Der gerade erschienene Avengers: Endgame-Trailer ruft genau das hervor: ein 'Wunder', das für alle Superhelden, Aliens, Menschen, Gottheiten und Mutanten geschehen muss, damit sie ihre Differenzen beiseitelegen und der großen gemeinsamen Bedrohung begegnen, die Robert Downey Jr.s Figur verkörpert. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns bis zur Veröffentlichung von Avengers: Endgame, aber der erste Teaser gibt uns auch ein paar Szenen, auf die wir uns freuen können, wie den Kampf zwischen Gambit und Shang-Chi, den gegenseitigen Respekt zwischen Sue Storm und Shuri (Black Panther) oder den kurzen Zusammenstoß zwischen Thor und Doom selbst, bei dem es für den mächtigen Gott von Asgard düster aussieht... Zum Glück ist der gute alte 'Cap' zurück, um zu helfen.

Avengers: Doomsday kommt am 18. Dezember 2026 in die Kinos. Genießen Sie unten den ersten Trailer.