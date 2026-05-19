Das Multiversum ermöglicht es mehr Künstlern, zu einem Projekt beizutragen, und das ist immer eine gute Sache, sagt Aurélien Predal

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Oft, wenn man eine Idee in verschiedenen Versionen wiederfindet – sei es als Teil der Erzählung oder als Ausdruck innerhalb eines Mediums – beobachtet man einen Trend. Und wenn sich ein Trend über die Zeit fortsetzt, besteht leider manchmal das Risiko, in all seinen Formen abgenutzt zu werden.

Wir hatten unsere Zweifel, ob dieses Thema – das Multiversum, das wir heute so verbreitet in Videospielen, Filmen und Comics sehen – auch für diejenigen, die genau diese Werke schaffen, Sinn ergibt, und glücklicherweise wurden wir durch die Meinung des Artdesigners und Animators Aurélien Predal beruhigt, mit dem wir kürzlich während der Comicon Napoli gesprochen haben, und dessen Interview mit Untertiteln Sie unten ansehen können.

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Tatsächlich war es nicht das erste Mal, dass wir diese Frage während der großen Popkultur-Veranstaltung in Süditalien stellten, denn wir stellten sie auch der Illustratorin und Schöpferin der Figur Miles Morales, der Künstlerin Sara Pichelli. Vielleicht durch eine Wendung des Schicksals sprachen wir wenige Minuten nach dem Gespräch mit Pichelli mit Predal, und da er am Animationsfilm Spider-Man: Across the Spider-Verse gearbeitet hat, wollten wir wissen, wie er über das Multiversum denkt und ob der Einsatz dieses 'trendy' Gadgets das Wesen der Hauptfigur etwas verwässert. Und das hat er uns gesagt:

"Ich glaube, es geht alles ums Geschichtenerzählen. Wenn der Film funktioniert, wenn er innerhalb des Films Sinn ergibt, denke ich, dass ich voll und ganz dabei bin – das ist das Wichtigste.

"Es könnte sein, dass manche Leute sagen, dass der künstlerische Stil manchmal von der Geschichte ablenken könnte. Das mag in manchen Filmen passieren, aber ich denke, wenn es gut gemacht ist, sind der künstlerische Stil und der unverwechselbare künstlerische Stil vollständig in die Geschichte integriert, und ich denke, das macht den Unterschied zwischen einem sehr erfolgreichen und funktionierenden Film im Vergleich zu anderen aus. Aber ich denke, es lässt mehr Raum für mehr Künstler, an einem Film zu arbeiten. Es bringt einfach mehr Vielfalt, und ich denke, das ist besser."

"Gerade jetzt, wir brauchen Künstler, die Arbeit haben. Je stilisierter ein Film ist, desto mehr Künstler werden benötigt, und ich denke, das ist besser für die Branche."

Das vollständige Interview finden Sie oben, in dem wir neben Miles Morales auch über Vielfalt in der zeitgenössischen Animation sprechen und er auch den Stil von The Super Mario Galaxy Movie analysiert.