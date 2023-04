Das MSI Summit E14 Evo ist ein auffälliges reines Intel-Notebook

HQ

MSI hat eine riesige Auswahl an Laptops als Teil seines Portfolios, von denen viele auf Spiele ausgerichtet sind und eine Reihe anderer auf Produktivität und Entwickler zugeschnitten sind. Für die neueste Folge von Quick Look haben wir ein Gadget für letzteres in die Hände bekommen.

Dieser Laptop, der als MSI Summit E14 Evo bekannt ist, wird ausschließlich von Intel angetrieben (Intel-CPU und Intel Iris Xe-Grafik) und ist ultraleicht, während er über ein 14-Zoll-FHD+-Panel mit einem Seitenverhältnis von 16:10 verfügt.

Mit einem ziemlich auffälligen Erscheinungsbild stellt MSI fest, dass dieser Laptop mit seiner "Mischung aus postmodernem Design und moderner Technologie" "Business-Eliten inspirieren" soll, und um zu sehen, ob er dieser Idee gerecht wird, können Sie die neueste Quick Look unten lesen, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Gedanken und Fakten über das Gadget teilt.