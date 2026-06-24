Das MotoGP-Team Ducati Lenovo bestätigt, dass Pedro Acosta zu Marc Márquez stößt und Pecco Bagnaia ersetzt

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Das MotoGP-Team Ducati Lenovo hat die Teamänderungen für die nächsten Saisons bestätigt. Nachdem bekannt gegeben wurde, dass Marc Márquez einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, bestätigen sie nun, dass der 22-jährige Pedro Acosta, derzeit bei KTM und Weltmeister in Moto3 und Moto2, in den Saisons 2027 und 2028 sein Teamkollege sein wird.

2024 gewann er die Auszeichnung Rookie of the Year und belegte den vierten Gesamtrang in der MotoGP-Meisterschaft 2025. Derzeit liegt er auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung, fünf Punkte vor Bagnaia, der ersetzt wird.

Dieser Schritt bedeutet, dass der derzeitige Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia Ende 2026 ausscheiden wird, nach acht Saisons, in denen der Italiener zwei Weltmeisterschaften in Folge errang (was der erste Titel des Teams seit Casey Stoner 2007 war). Bagnaia gewann 2022 und 2023 die MotoGP-Weltmeisterschaft, hatte aber seitdem Schwierigkeiten, das Tempo zu halten, mit einer Reihe von Verletzungen und technischen Frustrationen, die dazu führten, dass Acosta ihn für die Zukunft verdrängte. Bagnaia wird laut Gerüchten nach Aprilia umziehen.