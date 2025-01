Das Monster von Wolf Man ist "100% praktisch" und hat "keine CGI-Elemente"

Bereits im Oktober 2024 trat ein Darsteller bei Universal Studios in Orlando auf, der als Wolf Man verkleidet war, was viele zu der Annahme veranlasste, dass dieses Design das Monster in dem Film von Regisseur Leigh Whannell widerspiegeln würde, der diesen Monat Premiere feiert. Dies war jedoch nicht korrekt, da Whannells Monster anders aussehen wird, aber anders auf eine Weise, die vielleicht nicht jedermanns Sache ist.

Im Gespräch mit dem SFX-Magazin (danke, GamesRadar+) merkt Whannell an, dass sein Monster etwas Neues ausprobiert, indem es 100% praktische Effekte verwendet und die CGI-Hilfe komplett überspringt. Whannell bestätigte, dass das Monster "100% praktisch ist, alles Make-up - es gibt keine CGI-Elemente".

Diese Entscheidung wird vielleicht nicht alle Fans zufriedenstellen, die das Aussehen des traditionellen Monsters mögen, etwas, das Whannell anspricht, indem er sagt: "Vielleicht gibt es einige Leute, die es nicht mögen, weil sie den traditionellen Wolf zu sehr lieben, aber das war der Ansatz, den ich wollte."

So oder so, wir werden bald sehen, wie dieser neue Wolf Man aussieht, denn der gleichnamige Film startet am 17. Januar 2025 in die Kinos. Den Teaser-Trailer könnt ihr euch unten ansehen.