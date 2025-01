Das Monster im The Witcher 4 Trailer wird mit deinen eigenen Ängsten spielen

HQ

Es ist zwar nicht immer so, dass wir in den Spielen gegen die Monster aus den The Witcher-Trailern kämpfen müssen, aber normalerweise sorgen sie für einige großartige Begegnungen. Orianna die Bruxa in Blood and Wine zu besiegen, macht zum Beispiel Spaß, auch wenn das Spiel dich nicht dazu zwingt, sie zu töten. Es scheint, dass wir auch in der Lage sein werden, gegen das riesige Monster namens Bauk im Trailer von The Witcher 4 zu kämpfen.

Im Gespräch mit dem Co-Moderator von Gamertag Radio, Parris Lilly, verriet Sebastian Kalemba, Game Director bei The Witcher 4, dass der Bauk auf serbischer Folklore basiert und wir ihn in einer der neuen Regionen des Spiels finden werden.

Bauk werde "mit den eigenen Ängsten spielen", sagte Kalemba. Er fügte hinzu, dass die Serie die Art und Weise, wie sie jetzt mit Monstern umgeht, verändert hat. Wo man es früher mit einem normalen Monster zu tun hatte, gab es Menschen, die sich monströs verhielten. Dann gibt es hier innere Dämonen, die man zuerst bekämpfen muss, um [Bauk] endlich zu erkennen und zu töten."

Die Begegnung mit Bauk schien der Leshen-Quest in The Witcher 3 zu ähneln, wo sich die örtliche Gemeinschaft so an das Monster gewöhnt hat, dass sie es als eine höhere Macht ansieht, die besänftigt werden muss, sonst riskieren sie ihren Zorn.