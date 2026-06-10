Das Model, das dem Rapper Kanye West vorwirft, sie angegriffen zu haben, sagte, sie fühle sich "erstickt, unsicher und ängstlich" zurückgelassen

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Mit 24 Jahren wurde Jennifer An engagiert, um im US-Musikvideo zum Hit In For The Kill mitzuwirken. Als sie den Job bekam, wusste An nicht, dass der Rapper Kanye West einen Cameo-Auftritt haben würde. Als er das tat, behauptet An, West habe sie angegriffen, indem er ihr die Finger in den Hals gesteckt und sie erstickt habe.

An erzählte der BBC, dass West offenbar das Set übernommen habe, sobald er angekommen war. An einer Stelle soll er ihr gesagt haben, sie solle sich auf einen Stuhl setzen, ohne weitere Anweisungen zu geben. "Ich wusste nicht, was passieren würde," sagte An. "Mir wurde keine Richtung gegeben. Man hat mir nur gesagt, ich soll mich auf diesen Stuhl setzen."

"Plötzlich streckt er einfach eine Hand aus und fängt an, mich zu würgen, und ich weiß einfach nicht, was passiert. Und dann zog er seine andere Hand heraus und begann, mich mit beiden Händen zu würgen, und dann fing er an, mein Make-up ins Gesicht zu schmieren und seine Hände in meinen Mund zu stecken."

Wests Anwälte bestreiten nicht, dass die Begegnung stattgefunden habe, sondern verteidigen die Nummer als Teil einer "intensiven und provokativen Theateraufführung" und sagen, der Rapper habe versucht, eine Szene aus American Psycho nachzuahmen.

West ist dafür bekannt, eine kontroverse Figur zu sein, da er in der Vergangenheit viele antisemitische Aussagen gemacht hat. West mag sich für diese Aussagen entschuldigt haben, aber sein Ruf hat sich noch nicht vollständig erholt. Diese Begegnung und die anschließende Klage werden in dieser Hinsicht nicht helfen.

Der Act schaffte es nie ins Musikvideo, da An sagte, sie habe mit La Roux gesprochen, die bestätigte, dass sie keine von Wests Cameo-Auftritten im Musikvideo verwenden würden.