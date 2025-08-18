Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant kostet bis zu 19 £ für Wasser

HQ

Tippen Sie einfach für mich, danke. Eine neue Wasserkarte in einem Michelin-Sterne-Restaurant in Cheshire, Großbritannien, hat mit seiner reinen Wasserkarte, auf der Flaschen zu Preisen von bis zu 19 Pfund zu finden sind, für Aufsehen gesorgt.

In Zusammenarbeit mit einem von fünf Wassersommeliers des Landes entwarf der Besitzer des La Popote, Joseph Rawlins, die Speisekarte, aus der die Kunden aus sieben Premium-Wasserflaschen wählen können. Es gibt vier funkelnde und drei stille.

Laut Sky News beginnen die stillen Wasser bei 5 Pfund und gehen bis zu 12 Pfund, während die Sprudelwasser bei 5,50 Pfund beginnen und bis zu 19 Pfund für ein Getränk der portugiesischen Marke The Palace of Vidago reichen. Auch wenn Wasser nicht dafür bekannt ist, eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen zu haben, könnten Sie sich bei der Klarheit und Reinheit der teureren Marken fragen, wie eine Flasche Wasser im Wert von 20 Pfund wirklich schmeckt.

Wie viel würden Sie für Wasser bezahlen?

Werbung: