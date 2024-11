Das Mid-Tower-PC-Gehäuse HS 420 von HAVN löst Ihre Probleme mit dem GPU-Luftstrom

HQ

Der Bau eines eigenen PCs und die damit verbundenen Herausforderungen sind immer noch mit einem Stigma behaftet, aber einer der vielen Vorteile dieser Aufgabe besteht darin, dass Sie Produkte erwerben und verwenden können, die weitaus effektiver sind als vorgefertigte Alternativen. Nehmen Sie als Beispiel den Fall HAVN HS 420. Dieses Gehäuse mit massiver Kapazität bietet Platz für die leistungsstärksten Lüfter und Radiatoren auf dem Markt, damit Sie sicherstellen können, dass die größten und neuesten GPUs den Platz und den Luftstrom erhalten, der für eine optimale Funktion erforderlich ist.

Das HAVN HS 420 bietet Platz für 140-mm-Lüfter in 11 Positionen sowie bis zu 420-mm-Radiatoren an der Ober-, Seiten- und Unterseite. Unnötig zu erwähnen, dass es viele Möglichkeiten gibt, Ihre PC-Komponenten in diesem Mega-Gehäuse kühl zu halten.

Um zu sehen, ob das HAVN HS 420 das richtige PC-Gehäuse für dich ist, schau dir unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken dazu teilt.