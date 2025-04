Das Metro 2033 kann derzeit kostenlos für PC und Xbox beansprucht werden

HQ

Am 16. März 2012 wurde der einzigartige Hit Metro 2033 von 4A Games veröffentlicht, was bedeutet, dass er gerade sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Das Spiel wurde sowohl von den Medien als auch von den Spielern gut aufgenommen und hat seitdem zwei Fortsetzungen, ein Remaster und ein VR-Spin-off sowie einen neuen Teil der Serie, der sich derzeit in der Entwicklung befindet.

Um dieses Jubiläum zu feiern, verlost das Team die remasterte Metro Redux-Edition von Metro 2033 kostenlos für PC, GoG und Xbox. Wenn Sie dieses großartige Spiel kostenlos haben möchten, müssen Sie sich beeilen, da das Angebot morgen (Mittwoch, 16. April) um 17:00 Uhr abläuft, also nutzen Sie die Gelegenheit, sich für die Osterferien kostenlose Unterhaltung in Qualität zu holen.

Wenn Sie Ihr Spiel vorher beanspruchen, können Sie es für alle Ewigkeit behalten.