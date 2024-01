Das Metaverse von Destiny 2 wird mit dem Crossover von Mass Effect weiter ausgebaut

HQ

Es scheint seltsam, das an dieser Stelle zu sagen, aber Destiny 2 ist ein bisschen zu einem Metaverse-Spiel geworden. Nach einer Vielzahl von Crossovers von anderen kultigen Spielserien und Marken ist Bungies langjähriger Shooter jetzt ein Knotenpunkt, an dem man The Witcher, Assassin's Creed, Fortnite, PlayStation-Marken und andere Serien in irgendeiner Form sehen kann. Dies wird nun noch weiter ausgebaut.

Bungie hat bekannt gegeben, dass es sich mit BioWare zusammengetan hat, um Mass Effect auf Destiny 2 zu bringen. Dies geschieht in Form neuer kosmetischer Gegenstände, die die beliebte RPG-Serie widerspiegeln, darunter ein von Commander Shepard inspiriertes N7-Rüstungsset für Titans, ein von Garrus inspiriertes Vakarian-Set für Hunters und ein von Liara inspiriertes Shadow Broker -Set für Warlocks.

Es wird auch einige Ghost, Sparrow, Schiffe und zusätzliche zusätzliche kosmetische Gegenstände als Teil dieses Crossovers geben, ideal, um die Triebe eines jeden großen Mass Effect -Fans zu befriedigen. Bungie ist überraschend großzügig mit diesem Crossover und macht die Alliance Requisitions Bundle (einschließlich der Enhanced Defense Ghost Shell, Alliance Scout Frigate Schiff und Alliance Drop Ship Sparrow ) für alle Spieler kostenlos.

Die kosmetischen Gegenstände Mass Effect erscheinen am 13. Februar 2024 und können über die Eververse Store mit der Premiumwährung Silver erworben werden.