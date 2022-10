Das Meta Quest Pro Headset wurde angekündigt

HQ

Im Rahmen des Meta Connect-Events gestern Abend hat Meta offiziell den Vorhang für das ehemals durchgesickerte Meta Quest Pro-Headset gelüftet. Das Gerät wird als das "bisher fortschrittlichste Headset" des Unternehmens bezeichnet und sieht anders aus als das seiner Quest-Geschwister und ist mit 1.499,99 £ auch deutlich teurer.

Das System wird bereits am 25. Oktober eintreffen und kann heute vorbestellt werden, und was die technischen Daten und das Headset betrifft, so wurde uns gesagt, dass es vollfarbige Mixed Reality mit einer Auflösung bringt, die viermal besser ist als das Quest 2. Darüber hinaus gibt es Echtzeit-Expression-Tracking, bessere Optiken, die ein fortschrittliches VR-LCD-Display verwenden, um eine Verbesserung von 37% Pixel pro Zoll zu erzielen, und bessere Controller, die als Quest Touch Pro bekannt sind, die einen mobilen Snapdragon 662-Prozessor verwenden und haptisches Feedback und bessere Präzision liefern.

Das eigentliche Headset wird von zehn VR / MR-Sensoren, einem Snapdragon XR2 + -Prozessor (der eine um 50% bessere Leistung verspricht), 12 GB RAM und 256 GB Speicher angetrieben, um Spiele am Laufen zu halten. Oh, und es wird auch räumliches Audio bieten.

Unnötig zu sagen, dass es eine ziemlich signifikante Verbesserung gegenüber der Quest 2 ist, wenn auch zu einem enormen Preisanstieg.