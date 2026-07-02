Das Met Office bestätigt, dass der Juni 2026 der wärmste in England war

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Es ist kein Geheimnis, dass der Juni 2026 für weite Teile Europas ein absoluter Hitzeschlag war, da der Kontinent von einer Hitzewelle getroffen wurde, die die Temperaturen in die Höhe schießen ließ und in vielen verschiedenen Ländern und Regionen Allzeithöchststände erreichte.

Ein Beispiel war das Vereinigte Königreich, das im Juni einen neuen Allzeit-Temperaturhöchststand erreichte, als der Quecksilber bei 37,3 °C erreichte – fast 2 °C wärmer als der bisherige Rekord, der seit 1976 und 1957 gemeinsam gehalten wurde.

Darauf aufbauend hat das Met Office nun bekannt gegeben, dass der Juni 2026 der wärmste Juni in England war, wobei er als zweitwärmster jemals für die gesamte Region Großbritannien und Wales erreicht wurde. Dies basiert auf Daten, die seit 1884 registriert sind.

Laut den Daten erreichte die Durchschnittstemperatur in England 17,1°C, was den Rekord von 2025 übertrifft und fast 3°C über dem Langzeitdurchschnitt liegt. Was das weitere Vereinigte Königreich und Wales betrifft, so blieb der Rekord bis Juni 2023 zurück, während Schottland und Nordirland ihre viertwärmste Junitemperatur seit 1884 erreichten.

Das alles kommt zu überdurchschnittlichen Niederschlägen und deutlich überdurchschnittlicher Sonnenzeit, obwohl die erste Junihälfte etwas ungewöhnlich kühl war – eine Situation, die die Durchschnittstemperatur für den gesamten Monat deutlich senkte.

Die Frage jetzt? Was wird der Juli bringen...?