Das meistgefragte Thema für den kommenden DCU-Batman ist, ob er einen blauen oder grauen Anzug tragen sollte

Neben Robert Pattinsons Darstellung von Batman in Matt Reeves' The Batman-Filmen wird eine weitere Inkarnation der Figur im noch neuen DCU von Peter Safran und James Gunn erscheinen. Aber wer die Rolle übernehmen wird, bleibt ein Rätsel, und es gibt auch viele Debatten darüber, wie dieser Batman sein sollte.

Zum Beispiel: Sollte er ein muskulöser Hulk wie in Ben Afflecks Version sein, ein klassisches Batmobil oder eine Lego-ähnliche Konstruktion wie in Nolans Filmen haben, und sollte der Anzug kurze oder lange Ohren haben? Ein Threads-Nutzer wandte sich direkt an Gunn – der überraschenderweise oft Fragen von Fans beantwortet – und spekulierte, dass die häufigste Sorge sei, ob Batman weiße Augen haben sollte oder nicht.

Gunn antwortete darauf und schrieb, dass dies erst die dritthäufigste Frage sei. Das Wichtigste unter den Fans ist, ob der Anzug blau oder grau sein soll, gefolgt von der Diskussion über das gelbe Oval um das Fledermaussymbol auf der Brust und dann die weißen Augen.

Aber er scheint zu denken, dass das alles im großen Ganzen nicht so wichtig ist, was er wahrscheinlich recht hat. Nur wenige würden eine gute Batman-Geschichte verpassen, nur weil einige kleine Details am Anzug nicht so aussehen, wie sie es sich erhofft haben – egal, wie hitzig diese Diskussionen unter den Fans sein können.