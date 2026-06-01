Das McLaren Formel-1-Team feiert an diesem Wochenende 1.000 Rennstarts in Monaco

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An diesem Wochenende findet der berühmte Große Preis von Monaco als sechstes Rennen der Formel-1-Saison 2026 statt, und es wird für McLaren etwas ganz Besonderes sein, da sie ihren 1.000. Formel-1-Start feiern. Sie sind erst das zweite Team, das diese Anzahl an F1-Rennen erreicht hat, nach Ferrari, das 2020 die Marke von 1.000 Starts erreichte und nun 1.127 Rennstarts hatte.

Ferrari bleibt ebenfalls das erfolgreichste Formel-1-Team mit 840 Podestplätzen, 248 Siegen, 16 Konstrukteurstiteln (der letzte 2008) und Fahrerwertungen (der letzte 2007), aber McLaren ist in letzter Zeit erfolgreicher: 561 Podestplätze, 203 Siege, 10 Konstrukteurstitel (einschließlich 2024 und 2025) und 13 Fahrertiteln (einschließlich 2025).

McLaren ist außerdem das zweitälteste aktive F1-Team, gegründet vom Neuseeländer Bruce McLaren im Jahr 1963, der im Alter von 32 Jahren bei einem Autotest ums Leben kam. Sie haben F1-Champions wie Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Mika Hakkinen (1998, 1991) und Lewis Hamilton (2008) sowie zuletzt Lando Norris eingesetzt, der letztes Jahr gewann.

In dieser Saison beherrscht Mercedes die Meisterschaft, nachdem es alle fünf Rennen bisher gewonnen und 219 Punkte gesammelt hat, gefolgt von Ferrari mit 147 Punkten. Andrea Kimi Antonelli ist mit 131 Punkten die unerwartete Spitzenreiterin, gefolgt von George Russell mit 88 Punkten. Titelverteidiger Lando Norris ist mit 58 Punkten Fünfter, nachdem er nur einen Podestplatz erreicht hat.