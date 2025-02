Das Max Payne 1&2 Remake und FBC: Firebreak sind bei Remedy Entertainment in voller Produktion

HQ

Remedy Entertainment hat derzeit eine ziemlich vollgepackte Produktionspipeline, da das finnische Studio immer noch hart an den bereits angekündigten FBC: Firebreak, Remakes von Max Payne 1&2 und Control 2 arbeitet. Aber bei drei wirklich großen Projekten, die in Arbeit sind, fragst du dich vielleicht, in welchem Stadium sich jedes Spiel gerade befindet?

Im neuesten Finanzbericht zeigt Remedy, dass sowohl FBC: Firebreak als auch Max Payne 1&2 Remake in voller Produktion sind und gute Fortschritte für ihre eventuelle Markteinführung machen.

Für FBC: Firebreak erklärt Remedy, dass im Dezember "das Entwicklerteam einen geschlossenen technischen Test mit externen Spielern erfolgreich durchgeführt hat. Sie testeten das Matchmaking und andere technische Komponenten des kommenden Titels und gaben dem Team Daten und Einblicke, die bei der Entwicklung und Gestaltung des Endprodukts helfen konnten."

Gemäß Max Payne wurden wir darüber informiert, dass es "stetige Fortschritte in der vollen Produktion macht. Der Entwicklungsfortschritt geht in Richtung wichtiger Entwicklungsziele zusammen mit dem Publisher des Spiels, Rockstar Games."

Was Control 2 betrifft, so wird dieses Spiel bald in die volle Produktion gehen, da es gerade seine letzte Produktionsvorbereitungsphase abschließt. Remedy führt aus: "Nach Abschluss der Produktionsbereitschaftsphase ging die Produktion nach dem Ende des vierten Quartals im Februar 2025 in die volle Produktion. Das Projekt hat die Geschwindigkeit der Asset-Erstellung verifiziert, Produktionspipelines etabliert und ist bereit für die Skalierung auf die volle Produktion."

Dies alles geschieht, da Remedy auch enthüllte, dass Alan Wake 2 nach zwei Millionen verkauften Exemplaren jetzt im grünen Bereich ist.