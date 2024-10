Das Match-up der Endrunde der Weltmeisterschaft 2024 League of Legends steht fest

HQ

Wir wissen endlich, wer im großen Finale der 2024 League of Legends World Championship 2024 antreten wird. Nach dem Halbfinale, das am Wochenende ausgetragen wurde, sind nur noch zwei Teams im Rennen um die Trophäe und den größten Teil des Preispools von 2,225 Millionen US-Dollar, wobei das Finale diese Woche am 2. November im The O2 Arena in London stattfinden wird.

In diesem Spiel tritt die koreanische LCK gegen die chinesische LPL an, wobei erstere durch die allgegenwärtige T1 vertreten wird und letztere Bilibili Gaming anwesend sein wird. Das Finale wird eine Best-of-Five-Serie sein, die um 14:00 Uhr GMT / 15:00 Uhr MEZ beginnt, und Sie können die Action hier live verfolgen.