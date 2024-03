Das Marketingbudget von Monopoly Go soll größer sein als das Entwicklungsbudget der meisten AAA-Spiele

HQ

Die Herstellung von Spielen kostet immer viel Geld, das wird immer klarer und transparenter. Aber worüber oft weniger gesprochen wird, ist die Marketing-Kraft, die hinter vielen Spielen steckt.

Während es nur wenige Informationen über die Marketingkosten für viele große AAA-Spiele gibt, ist ein neuer Bericht erschienen, der zeigt, dass sich das Marketingbudget von Monopoly Go der 500-Millionen-Dollar-Marke nähert, wie aus einem Interview mit Game File hervorgeht (danke, Kotaku). Das Handyspiel kam erst im April 2023 auf den Markt, was bedeutet, dass das Team hinter dem Spiel, Scopely, in weniger als einem Jahr deutlich mehr Werbung und Marketing für das Spiel ausgegeben hat, als es für die Entwicklung der meisten AAA-Titel kostet.

Zum Vergleich: Es wird angenommen, dass die Herstellung von Marvel's Spider-Man 2 im letzten Jahr Insomniac rund 300 Millionen US-Dollar und fünf Jahre gekostet hat, während Horizon Forbidden West und The Last of Us: Part II Guerrilla und Naughty Dog 212 Millionen US-Dollar bzw. 220 Millionen US-Dollar zurückgeworfen haben. Cyberpunk 2077 soll CD Projekt Red insgesamt rund 440 Millionen US-Dollar gekostet haben, wobei diese Zahl auch das Marketing und die Ausgaben für die Erweiterung von Phantom Liberty berücksichtigt.

Während die Marketingausgaben von Monopoly Go enorm erscheinen, sollte gesagt werden, dass das Spiel rund 2 Milliarden US-Dollar eingespielt haben soll, was bedeutet, dass die Marketingausgaben etwa ein Viertel dieser massiven Summe betragen.

Wenn Sie Zweifel an der Größe und dem Potenzial von Mobile Gaming haben, lassen Sie Monopoly Go als Beispiel dienen. Am Ende des Tages haben wir alle Telefone, oder?