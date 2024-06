Das Major IV-Bracket der Call of Duty League steht fest

HQ

Die letzte Major der Saison 2024 Call of Duty League soll in der kommenden Woche stattfinden. Nach einer actionreichen Saison findet ab Donnerstag, den 27. Juni, das vierte Major des Jahres statt, bei dem alle CDL-Teams anwesend sind und um einige Last-Minute-Punkte kämpfen, die für die Setzliste und die Qualifikation für die Championship Weekend und die folgende Nachsaison entscheidend sein werden.

Da das Turnier in den kommenden Tagen beginnt, wurde das Bracket für Major IV festgelegt, was bedeutet, dass wir wissen, welche Teams zum Auftakt gegeneinander antreten werden und welche Teams auf Gegner in der Ausscheidungsrunde warten. Den vollständigen Zeitplan könnt ihr unten einsehen, um zu bestimmen, was euer Team tun muss, um es ins große Finale zu schaffen.

So wie es aussieht, haben sich nur vier Teams einen Platz in der Postseason gesichert, wobei diese vier die Atlanta Faze, Toronto Ultra, OpTic Texas und die New York Subliners sind. Da nur die Boston Breach ausscheiden (oder genauer gesagt, höchst unwahrscheinlich ist, dass sie sich qualifizieren), zeichnen die 30 Punkte, die die fünftgesetzten und elftgesetzten Teams trennen, ein sehr wettbewerbsfähiges Bild vor diesem letzten Turnier der Saison.