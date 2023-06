Das MacBook Air 15 bietet uns einen größeren Bildschirm, ohne dass wir viel mehr Geld ausgeben müssen

HQ

Wenn Sie einen größeren Bildschirm für Ihr MacBook wünschen, müssten Sie wahrscheinlich Tausende von Dollar ausgeben, die erforderlich sind, um sich ein MacBook Pro 16 zuzulegen. Das ist jedoch nicht mehr der Fall, da wir jetzt das MacBook Air 15 haben.

Mit der gleichen Tastatur, Verarbeitungsqualität und anderen Aspekten wie bei einem MacBook Air 13 fragen Sie sich vielleicht, was die Unterschiede zwischen den beiden Gadgets sind. Nun, Sie erhalten auch ein größeres Touchpad im MacBook Air 15, und wir haben alles andere, was von Interesse ist, in unserem neuesten Quick Look besprochen.

Sehen Sie sich das Video unten an, um zu sehen, ob das MacBook Air 15 das Upgrade wert ist.