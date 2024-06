Das M3GAN-Universum bringt 2026 mit erotischem Thriller sexy zurück

Blumhouse und Atomic Monster scheinen mit dem M3GAN-Konzept auf Gold gestoßen zu sein, so sehr, dass ein Nachfolgefilm etwa sechs Monate entfernt ist und laut Deadline auch ein Spin-off-Film erscheinen soll.

Dieser soll SOULM8TE heißen und wird als erotischer Thriller beschrieben, der in den 1990er Jahren spielt. Die Prämisse ist, dass ein Mann einen KI-gesteuerten Androiden benutzt, um die Trauer über den Verlust seiner Frau zu überwinden, aber in typischer M3GAN-Manier beginnt der Androide zu psychopathischen Tendenzen zu tendieren und wird schließlich zu einem wilden, mörderischen, überfürsorglichen Partner.

Der Film wird von Kate Dolan inszeniert, die auch ein Drehbuch von Rafael Jordan umgeschrieben hat, wobei die Geschichte von den Horror-Liebhabern James Wan und Ingrid Bisu und Jordan stammt.

Was die Besetzung betrifft, so wurden noch keine Informationen dazu bekannt gegeben, aber wir wissen, dass der Film am 2. Januar 2026 in die Kinos kommen soll.