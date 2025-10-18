Verlorenes Dragon Age-Spiel erhält dank engagiertem Fan neues Leben

HQ

Nachdem Dragon Age: The Veilguard nicht genug verkauft hat, um EA zu beeindrucken, scheint es, als würde das Franchise vorerst wieder in den Tresor gelegt. BioWare könnte mit dem neuen Eigentümer von EA sogar auf der Kippe stehen, aber nichts davon wird die Fans davon abhalten, mehr von Thedas zu wollen.

Ein Fan hat sogar ein altes, textbasiertes Dragon Age-Spiel wiederbelebt. Dragon Age: The Last Court ist ein Ressourcenmanagement-Spiel, das in Thedas spielt und an die Ereignisse von Dragon Age: Inquisition anknüpft. Es wurde 2020 von EA geschlossen, aber jetzt ist es zurück (via TheGamer).

Auch wenn es nicht die Fantasy-Action anderer Dragon Age-Titel hat, beeindruckte The Last Court die Fans mit seinem Schreibstil und schloss einige der losen Enden am Ende von Inquisition ab. Das Spiel kann kostenlos von Itch.io gespielt und heruntergeladen werden, aber die Möglichkeit, das Spiel zu unterstützen, ist vorhanden, wenn du bezahlen möchtest.

In Dragon Age: The Last Court schlüpft man in die Rolle des Marquis von Serault, während man sich als Herrscher der Region etabliert und neuen und bekannten Gesichtern begegnet, während man versucht, ein legendärer Herrscher zu werden.